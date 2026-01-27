Площадь пожара на складе в Волгограде увеличилась до 1500 кв. метров





В Волгограде продолжается тушение крупного пожара на складе строительных материалов. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, пока остановить распространение огня не удалось – площадь пожара возрастает.





Так, в 21.50 в МЧС сообщали о том, что площадь пожара составляла 1000 квадратных метров. Через час – к 22.50 – согласно уточненной информации, огонь перекинулся еще на 500 квадратных метров.

– Площадь пожара составляет 1500 квадратов. Тушение осложняется высокой горючей нагрузкой, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 20.22. По информации МЧС, в ликвидации возгорания задействованы силы и средства 1-го пожарно-спасательного отряда регионального управления.

Предварительно, без пострадавших.

Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области