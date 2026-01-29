Завтра, 30 января, в хуторе Красная Заря Новоаннинского района Волгоградской области простятся с Александром Минаковым, погибшим на СВО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Авангард», Андрей Минаков подписал контракт с Минобороны 9 сентября 2024 года. Занимал должность стрелка мотострелкового отделения. Погиб мужчина 26 октября того же года.