Землю в хуторе Волгоградской области залили мазутом

В Волгоградской области проводят расследование по факту загрязнения земельного участка в Суровикинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, в ведомство о происшествии сообщили сотрудники ГКУ «Волгоградоблохота». В хуторе Свиридовский участок общей площадью 1025 квадратных метров, расположенный в непосредственной близости от железнодорожного полотна, оказался залитым мазутом.





По результатам лабораторных исследований взятых проб почвы было установлено наличие превышений загрязняющих веществ в почве по таким показателям как: нефтепродукты, натрий, калий, хлорид-ион, сульфат-ион, кобальт. Ущерб составил около 4,5 миллиона рублей.





Материалы о нарушении природоохранного законодательства с расчетом размера вреда переданы в правоохранительные органы для установления виновных лиц, пояснили в ведомстве.

Фото межрегионального управления Росприроднадзора.