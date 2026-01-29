



Студент первого курса архитектурного института ВолгГТУ Владимир Плаксин, получив диплом, придет трудиться инженером-проектировщиком в «Концессии водоснабжения». Молодой человек поступил в вуз по программе целевого обучения. О том, почему он сделал именно такой выбор, юноша рассказал журналистам.

– Поступление в университета далось легко – прошел по баллам ЕГЭ без вступительных испытаний. Нередко моих ровесников смущает, что в обучении по целевому надо отработать несколько лет в организации. Честно, не вижу ничего пугающего в этом, – говорит будущий специалист.

По словам молодого волгоградца, задумываясь о будущей профессии, он нередко слышал и истории о том, как после окончания вуза начинающие специалисты сталкивались с проблемой своего первого трудоустройства. Обучение по целевому Владимир оценивает как страховку от таких случаев:

– Знаю множество историй, когда студентам трудно найти себе работу после вуза. А работа в «Концессиях» - эта прекрасная возможность набраться опыта, получить знания на практике, а не в теории. В любой работе есть сложности, а у меня будет наставник, который подскажет, что к чему.

Сегодняшний студент престижного волгоградского вуза предпочёл заниматься тем, что привлекало его еще со школьной скамьи: чертить и сооружать. На первом месте работы в его обязанности будет входить множество задач, самая главная из которых – это проектировать новые сети. То, без чего не может существовать ни посёлок, ни, тем более, такой город-миллионник как Волгоград.

Сейчас главная цель Владимира – сдать сессию на «отлично». Если студенту-целевику это удастся, в качестве поддержки ему выплатят 30 тысяч единовременно и ежемесячно до следующей сессии - по 10 тысяч рублей. Те, кто сдаст все экзамены на пятерки и четверки, получат по 20 тысяч единовременно и каждый месяц до сессии 7,5 тысячи рублей. 15 тысяч единовременно и по 7 с половиной тысяч ежемесячно в течение полугода будут получать студенты, сдавшие сессию только на 4.