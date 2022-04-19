В Волгоградской области дровосека наказали за три спиленные сосны









Мировой судья признал жителя Быковского района Волгоградской области виновным в незаконной вырубке деревьев. Как сообщили в районной администрации, нарушитель был задержан при проведении планового патрулирования в лесном фонде Приморского участкового лесничества. За три спиленные сосны ему назначили штраф в размере 4000 рублей.

За незаконную рубку лесных насаждений также предусмотрена уголовная ответственность - штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.



