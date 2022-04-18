Фрукты и овощи в Волгоградской области подорожали почти на 44%



Годовой прирост цен на плодоовощную продукцию в Волгоградской области ускорился в марте 2022 года до 43,91%. Продовольственная инфляция в целом в прошлом месяце составила 19,6%, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный Волгоградским отделением ЦБ РФ отчет.

Базовая инфляция ускорилась до 16,87%, в том числе непродовольственная – до 18,59%. При этом годовой прирост цен на услуги составил всего 5,47% в марте 2022 года против 3,93% в феврале. Это обусловлено подорожанием проезда в общественном транспорте на 11,87%.

При этом инфляция в Волгоградской области по-прежнему осталась одной из самых низких в ЮФО наряду с Ростовской и Астраханской областями. В Калмыкии годовой прирост цен приблизился к 20%, цены на фрукты и овощи в этом регионе выросли почти на 60%. В Адыгее инфляция подобралась к отметке 18,5%.

По данным Центробанка, вес инфляции в ЮФО составляет 14,3%, уровень инфляции по России находится на отметке 16,7%. Цель по инфляции по-прежнему установлена вблизи 4%.

– Основная часть ценового всплеска пришлась на первую половину марта, после чего укрепление рубля и исчерпание эффектов ажиотажного спроса привели к замедлению роста или снижению цен на многие товары. Банк России ожидает, что годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, – подытожили в Волгоградском отделении ЦБ РФ.