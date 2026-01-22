Главное

В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Помидоры в Волгоградской области подешевели после реакции ФАС

В Волгоградской области по итогам прошлой недели самым подорожавшим продуктом питания стали огурцы. По данным Волгоградстата, их  стоимость выросла почти на 3% - до 246 рубля за кг. На втором месте по подорожанию оказался кефир – он стал стоить на 2,44% дороже (104,45 рубля за литр). К слову, кефир был включен в группу товаров для статистического наблюдения только в этом году. 

На третьем месте по подорожанию оказались сосиски – их стоимость выросла до 500 рублей (+2,29%). Мука пшеничная стала дороже на 1,36% (42,44 рубля за кг). В то же время подешевел творог – снижение  составило 1,5% (415,26 рубля). 

А вот стоимость водки продолжила расти – за неделю она прибавила в цене еще 2% (849,43 рубля за литр). При том, что с начала года она подорожала почти на 10%. 

На прошлой неделе наблюдалось небольшое снижение цены картофеля, капусты, лука, моркови. Например, свекла подешевела на 2,3% (37,62 рубля). 

«Пришли в себя» и цены на помидоры – они  стали дешевле почти на 4% (216 рубля за кг). Напомним, на днях в ФАС РФ запросили у крупных производителей тепличных овощей, в том числе и компании «РОСТ», владеющей теплицами в Волжском, информацию о ценообразовании на свою продукцию. Это произошло после рекордного подорожания овощей после нового года. 


