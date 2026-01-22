Бензин и дизель за неделю подорожал на волгоградских АЗС

В Волгограде и области продолжают дорожать нефтепродукты в новом году. Рост цен на АЗС региона на прошедшей неделе снова зафиксировал Волгоградстат.

Больше всего – на 0,85% - выроста стоимость бензина марки АИ-98. Цена литра этого топлива теперь составляет 90,02 рубля, что выше по сравнению с предыдущей неделей на 75 копеек.

Такой же «копеечный» рост произошел и на другие марки топлива. Так, дизель подорожал до 73,8 рубля за литр (рост 0,36% или 26 копеек). АИ-92 вырос до 62,19 рубля за литр (рост 0,24% или 14 копеек), а АИ-95 теперь продают за 69 рублей, что выше цены предыдущей недели января на 14 копеек или 0,22%.





