Аналитики рассказали, на что чаще тратит деньги молодежь





В преддверии Дня российского студенчества специалисты ВТБ проанализировали траты клиентов по молодежной карте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты исследования, чаще всего покупки молодежь совершает в супермаркетах. Также молодые люди активно расплачиваются картами в кафе, ресторанах и маркетплейсах.

– В числе наиболее востребованных категорий – товары для дома, оплата поездок на транспорте, одежда и обувь, электроника, аптеки, такси и АЗС, – рассказали специалисты. – Средний чек в этих категориях составил 1,7 тыс. рублей.

Не скупятся молодые люди и на электронику – в этом сегменте зафиксированы наибольшие чеки – в среднем 5,8 тыс. рублей. На маркетплейсах молодежь в среднем оставляет 2,7 тыс. рублей, в магазинах одежды и обуви – 2,6 тыс. рублей.

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, молодым людям сегодня важно не просто тратить по карте – они хотят получать максимум выгоды от своих покупок и чувствовать, что банк разделяет их интересы.