Власти возьмут в кредит 4,9 млрд для волгоградского бюджета





22 января власти Волгоградской области объявили о привлечении дополнительных кредитных средств на финансирование дефицита бюджета. Для пополнения казны будут использованы ресурсы коммерческих кредитных организаций.

В общей сложности региональный комитет финансов в настоящее время заявил о потребности в 4,9 млрд рублей. Банковские организации, готовые помочь региону, будут определены по итогу пяти аукционов.

Средства власти планируют привлечь на 3 года под плавающую процентную ставку и небольшую маржу. На текущий момент Центробанком она установлена на уровне 16% годовых, максимальная «премия» для банков установлена на уровне 2,62% годовых. В общей сложности кредиты обойдутся казне в 2,7 млрд рублей.

Отметим, ранее редакция сообщала, что в 2027 и 2028 годах региональный бюджет вновь должен вернуться к бездефицитному уровню.

