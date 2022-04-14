Экономика

В марте инфляция в Волгоградской области разогналась до 10%

Экономика 14.04.2022 06:15
14.04.2022 06:15


Индекс потребительских цен на товары и услуги в Волгоградской области по итогам марта 2020 года вырос  до 9,85%. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит Волгоградстат в сравнении с декабрем 2021 года. Так, индекс  цен на продовольственные товары составил в марте 11,31%, на непродовольственные еще больше – 112,4%, на услуги – 102,98%. 

Для сравнения: в феврале 2022 года индекс цен на товары и услуги в регионе фиксировался на уровне 101,63%. В частности, на продукты питания – 102,43%, на непродовольственные товары – 100,95%, на услуги – 101,26%.

Между тем, волгоградцы фиксируют увеличение цен на некоторые товары в несколько раз. В частности, в регионе подорожали капуста, запчасти, стройматериалы, бытовая техника. 


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