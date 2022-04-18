В Волгограде осудят фальшивомонетчика за покупку и сбыт купюр





Житель Волгоградской области предстанет перед судом по обвинению в сбыте фальшивых купюр. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ему инкриминируется хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, что грозит лишением свободы на срок до 8 лет.

По версии следствия, обвиняемый в начале февраля 2022 года, находясь в Москве, через Интернет приобрел 8 фальшивых купюр номиналом 2000 рублей каждая. Вернувшись в Волгоград, 6 февраля мужчина расплатился фальшивками продававшийся с рук мобильный телефон. Позже, поняв, что купюры поддельные, потерпевший обратился в полицию.

Уголовное дело направлено прокуратурой города для рассмотрения по существу в Кировский районный суд.