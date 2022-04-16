«Все пьяные»: опубликовано видео с места крушения катера на Волге

В социальных сетях вскоре после крушения катера в акватории Волги в городе Камышине Волгоградской области появилось видео с места происшествия. Автор ролика сообщает подписчикам об увиденном, в объективе телекамеры – двое пострадавших.

Напомним, что трагедия разыгралась вечером 15 апреля. Сообщение о крушении судна поступило в экстренные службы около 20.30. Незамедлительно на место были направлены спасатели, следователи и бригады скорой помощи. Очевидцами крушения катера стали и отдыхавшие на набережной горожане. Ролик в соцсетях разместил один из них.

– Мчсовцы приехали, мужика вытащили, бабу вытащили. Мокрая вся. Все пьяные, пипец как, - комментирует происходящее автор ролика, опубликованного в паблике "Жесть Камышина".

Спасенный мужчина поинтересовался у очевидцев, нашли ли мальчика. В ответ ему горожане коротко ответили "нет".

На этот час об обнаружении 12-летнего пропавшего ребенка не сообщалось. В результате происшествия погиб 40-летний мужчина, две женщины и двое мужчин выжили.

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