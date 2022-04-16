В МВД подтвердили гибель сотрудника ДПС при крушении катера на Волге

В ГУ МВД России по Волгоградской области утром 16 апреля подтвердили гибель сотрудника полиции при крушении катера в акватории Волги в городе Камышине.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе главка МВД, сотрудник ДПС ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД "Камышинский" находился на борту судна в свободное от службы время.

- Сотрудник пребывал на выходном дне. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в управлении полиции.

Накануне вечером - около 20.00 - напротив набережной в Камышине катер с пятью пассажирами и рулевым на борту, по предварительным данным, столкнулся с буем, в результате чего произошло его опрокидывание. Пятеро взрослых и 12-летний мальчик оказались в ледяной воде.

Сотрудник полиции, как сообщил ИА "Высота 102" собственный источник в экстренных службах, сумел самостоятельно выбраться на берег, однако там скончался до прибытия скорой помощи.

Двумя бригадами скорой с берега набережной в Камышинскую ЦРБ были доставлены двое мужчин (один из них управлял катером и работает спасателем) и две женщины. У всех четверых переохлаждение. Об обнаружении 12-летнего мальчика пока не сообщалось.

Подробности происшествия читайте в специальном материале ИА "Высота 102".