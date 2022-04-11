Озлобленный подросток набросился на иномарку под Волгоградом

Сегодня, 11 апреля, дознаватели ОМВД России по Котельниковскому району Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка подозреваемого в повреждении иномарки Mazda.

— 14 марта 2022 года полицию обратился 35-летний местный житель. С его слов, неизвестный разбил правое боковое зеркало принадлежащей ему автомашины Mazda припаркованной у дома по месту жительства, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД. — Причиненные автомашине повреждения потерпевший обнаружил на следующий день.

В ходе ОРМ полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний житель хутора Котельников. Молодой человек признал свою вину и сообщил, о просто сильно разозлился и «выпустил пар» на подвернувшейся под рукой машине.





— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ — «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба».

Санкция статьи УК РФ предусматривает, в том числе, и лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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