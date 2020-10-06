Расследования

В Волгограде ревнивец чужими руками сжег иномарку дамы сердца

Расследования 06.10.2020 11:39
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06.10.2020 11:39


Перед судом в Волгограде за организацию поджога чужого авто с привлечением 16-летнего подростка предстанет 36-летний местный житель. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обвиняется по двум статьям УК РФ, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
По версии следствия, летом текущего года из ревности к 26-летней возлюбленной он решил организовать поджог принадлежащего ей автомобиля. Для этого он привлек 16-летнего подростка, пообещав ему 20 тысяч рублей за поджог автомобиля в период, когда он будет находиться в Москве.
17 июля подросток совершил поджог автомашины иностранного производства 2019 года выпуска, принадлежащий девушке обвиняемого. Машина сгорела. Ущерб составил более 750 тысяч рублей. 
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду. Свою вину мужчина полностью признал и принял меры к возмещению ущерба.

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