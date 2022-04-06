В Волгограде нашли труп мужчины в медицинской маске





В садоводческом товариществе «Нормаль» недалеко от дома №36 по улице сержанта Воронова в Краснооктябрьском районе Волгограда найден неопознанный труп мужчины. Следственные органы организовали проверку.

— Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, — сообщили ИА «Высота 102» в следственном отделе по Краснооктябрьскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области. — На трупе не обнаружено повреждений, позволяющих судить о криминальном характере смерти.

Собственный источник информагентства в правоохранительных органах рассказал в подробностях о страшной находке. Со слов собеседника, тело обнаружил в тупике около забора один из членов СНТ.

— Погибший лежал на грунте рядом с недостроенным таунхаусом. Средних лет, на вид 50-60 лет, среднего роста, — уточнил источник. — Местный житель при развороте заехал на своем автомобиле в тупик и в свете фар заметил какое-то большое препятствие. Выйдя из салона, он понял, что это труп человека.

Погибший был одет в несколько слоев одежды. На нем было пару свитеров, куртка, двое штанов. Все темного цвета. Что примечательно, лицо мужчины скрывала медицинская маска.

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