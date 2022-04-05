Труп мужчины без ног обнаружили на юге Волгограда

Накануне в лесопосадке Кировского района Волгограда нашли труп мужчины без ног. Как сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах региона, тело погибшего находилось в момент обнаружения на дереве.

— У мужчины отсутствовали ноги до туловища. Визуально были заметны гнилостные процессы. На вид 25-30 лет, азиатской внешности, — рассказал собеседник информагентства.

Мужчина на момент смерти был одет в олимпийку темно-синего цвета. Документов при нем не было. Сообщение о шокирующей находке поступило в правоохранительные органы от случайных прохожих.

Читайте также:

Волгоградцу предъявили обвинение в убийстве брата из-за корысти

