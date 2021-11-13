Волгоградцу предъявили обвинение в убийстве брата из-за корысти





Волгоградские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, который обвиняется в нескольких преступлениях, в том числе и в убийстве двоюродного брата. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в августе прошлого года на территории Краснооктябрьского района были обнаружены останки мужчины, личность которого удалось установить по итогам экспертиз. Выяснилось, что погибшим был 37-летний житель Москвы, который приехал в Волгоград. Следователи установили, что ему проломили череп.

Через некоторое время удалось выйти на след убийцы. Им оказался 37-летний двоюродный брат, который расправился с родственником, не желая отдавать ему крупный долг.Подозреваемый также обвиняется и в других преступлениях, в том числе в краже и в мошенничестве в сфере автострахования. Так, после убийства двоюродного брата мужчина еще и совершил кражу его имущества.