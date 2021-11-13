Расследования

Волгоградцу предъявили обвинение в убийстве брата из-за корысти

Расследования 13.11.2021 13:25
0
13.11.2021 13:25


Волгоградские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, который обвиняется в нескольких преступлениях, в том числе и в убийстве двоюродного брата. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в августе прошлого года на территории Краснооктябрьского района были обнаружены останки мужчины, личность которого удалось установить по итогам экспертиз. Выяснилось, что погибшим был 37-летний житель Москвы, который приехал в Волгоград. Следователи установили, что ему проломили череп.
Через некоторое время удалось выйти на след убийцы. Им оказался 37-летний двоюродный брат, который расправился с родственником, не желая отдавать ему крупный долг.
Подозреваемый также обвиняется и в других преступлениях, в том числе в краже и в мошенничестве в сфере автострахования. Так, после убийства двоюродного брата мужчина еще и совершил кражу его имущества.  


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Расследования
13.11.2021 10:29
Расследования 13.11.2021 10:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.11.2021 15:29
Расследования 12.11.2021 15:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.11.2021 10:13
Расследования 12.11.2021 10:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2021 17:43
Расследования 11.11.2021 17:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2021 15:32
Расследования 11.11.2021 15:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2021 14:58
Расследования 11.11.2021 14:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2021 12:19
Расследования 11.11.2021 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2021 22:29
Расследования 10.11.2021 22:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2021 17:35
Расследования 10.11.2021 17:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2021 16:59
Расследования 10.11.2021 16:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2021 11:39
Расследования 10.11.2021 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2021 20:01
Расследования 09.11.2021 20:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2021 17:07
Расследования 09.11.2021 17:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2021 15:25
Расследования 09.11.2021 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2021 10:37
Расследования 09.11.2021 10:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:56
Волгоградца оштрафовали на 7500 рублей за визит на ж/д вокзал без маскиСмотреть фотографии
17:31
В Волгограде произошла авария с троллейбусом и двумя автомобилямиСмотреть фотографии
16:05
"Руководство, вон из клуба!": фанатов волгоградского клуба разозлило очередное поражение "Ротора"Смотреть фотографии
14:10
В Волгограде начинающим чиновникам доверили ловить безмасочниковСмотреть фотографии
13:25
Волгоградцу предъявили обвинение в убийстве брата из-за корыстиСмотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области зафиксировали мизерное снижение заболевших COVID-19Смотреть фотографии
11:46
Волгоградскую область накроет метельСмотреть фотографии
10:29
Волгоградская облдума закупила новогодние шары и пакеты на 500 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде отменили дачные электричкиСмотреть фотографии
09:52
Легковушка влетела в грузовик на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области женщина-водитель сбила насмерть велосипедистаСмотреть фотографии
08:39
Правительство РФ внедряет QR-коды на самолетах и в поездахСмотреть фотографии
20:46
Фигуранту дела о хищениях денег нацпроекта не дали выйти из СИЗО Волгограда под залогСмотреть фотографии
19:23
Банкротящаяся УК заморозила жильцов «фекальной» двухэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
Невыездными в Волгоградской области стали 14 тысяч человекСмотреть фотографии
17:14
Назначен новый руководитель районного отдела МВД в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:43
Экс-кандидат в губернаторы Волгоградской области станет председателем облкомказачестваСмотреть фотографии
16:11
Утомленным пандемией волгоградцам не терпится выйти на лёдСмотреть фотографии
15:50
Волжанина поймали за кражей пожертвований в храмеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:34
На севере Волгоградской области введен карантин из-за зараженного АЧС кабанаСмотреть фотографии
15:29
В арендованной волгоградцем квартире нашли труп жителя СаратоваСмотреть фотографии
14:03
Энергетики ЛУКОЙЛа реализовали все требуемые мероприятия по подготовке к отопительному сезонуСмотреть фотографии
14:01
Адвокат матери Прохора Шаляпина в Волгограде добилась отвода судьиСмотреть фотографии
13:51
Пьяного водителя без прав задержали в Волгограде за взяткуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Танцующий мост в Волгограде отремонтируют за 110 миллионовСмотреть фотографии
13:32
Волгоградский губернатор похвалил Алексеевский район за поголовную вакцинациюСмотреть фотографии
12:30
Международный онлайн-форум «Диалог на Волге» объединил 20 тысяч человек из 19 стран мираСмотреть фотографии
12:30
Сотрудников полиции осудят за вымогательство взятки в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:19
Смертность от коронавируса в Волгоградской области становится критическойСмотреть фотографии
12:09
Первое в регионе школьное кафе представляет Волгоград на Всероссийском конкурсеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 