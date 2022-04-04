Сильный ветер, похолодание до +10º и дожди будут сопровождать начало рабочей недели в Волгоградской области. Порывы ветра до 12 м/с сохранятся до вечера вторника, 5 апреля, как и пониженная температура воздуха, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодный сервис Ventusky.
Однако уже в среду, 6 апреля, погода начнет меняться в лучшую сторону: в дневное время, несмотря на переменную облачность, воздух прогреется до +15º, осадков не предвидится. Ветер вновь поднимется с порывами до 16 м/с. В четверг, 7 апреля, наступит почти полный штиль, благодаря солнечной погоде температура за окном поднимется до +18º.
В пятницу в Заволжье вновь прогнозируется ветреная погода – порывы с востока принесут в Старополтавский и Палласовский районы дожди и похолодание, синоптики обещают жителям +11º…+13º. На выходных погода будет идеальной для дачных и садовых работ на всей территории региона: днем до +24º, несильный ветер. Дожди пройдут только на севере Волгоградской области вечером в субботу и воскресенье.