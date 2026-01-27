Фотограф заснял световые столбы в небе над южной окраиной Волгограда





Жители Волгоградской области продолжают любоваться красотами настоящей зимы, наслаждаясь белоснежными пейзажами с искрящимися на солнце морозными кристаллами днем и «светопредставлениями» в ночном небе.

Ранее жители разных районов Волгоградского региона успели запечатлеть разноцветные световые столбы – снимками волгоградцы охотно делятся в социальных сетях. А вечером 27 января красочное явление запечатлел и житель Волгограда Никита Захаров.

По словам волгоградца, расчерченное вертикальными полосами небо он сфотографировал в Кировском районе региональной столицы. Ради кадров фотограф изменил свой привычный маршрут.

– Ехал из магазина, в окно увидел это великолепие и сразу решил подняться повыше от города, снять на фотоаппарат, – рассказал волгоградец. – Снимал из Кировского района – на снимках Красноармейский.

Как уточняет Никита, в арсенале которого десятки фотографий, сделанных на природе, в таком необычном виде небо над южной окраиной Волгограда предстало около 18.00 27 января.

Согласно прогнозу синоптиков, уже 28 января в Волгограде ожидается резкое повышение температуры. Увидят ли еще горожане зимой подобные картины, неизвестно.

Фото: Никита Захаров