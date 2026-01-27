В Волгоградской областной больнице №1 открылась кафе-столовая

На территории крупнейшей многопрофильной клиники региона появилось современное пространство, где могут вкусно и комфортно питаться все желающие: персонал, пациенты и посетители.

Кафе-столовая была создана компанией «Виво Маркет» в рамках полного цикла работ – от разработки концепции до финальной отделки. Был продуман и реализован специальный дизайн-проект, нацеленный на то, чтобы посетители чувствовали себя здесь уютно, почти как дома. В результате масштабной модернизации столовая выглядит как уютное кафе: красивая удобная мебель, цветы, книги, современный интерьер, приятная музыка, сплит-системы. Обеденный зал занимает 152 кв. м. и рассчитан на 75 посадочных мест.

А для организации полноценного пищевого производства пространство полностью оснастили современным технологическим оборудованием. Помимо новых холодильников и морозильных камер, здесь теперь работают пароконвектоматы – «умные печи». Они готовят блюда на пару, запекают и тушат без жарки в масле, что позволяет получить по-настоящему диетическую, но при этом сочную и вкусную еду. Этот «щадящий» способ приготовления – основа концепции здорового питания в новой столовой.

Само меню тщательно разрабатывалось поварами и технологами. Оценить качество и вкус еды посетители могут с помощью анкетирования: на каждом столике есть наклейка с QR-кодом, который ведет на форму сбора обратной связи.

Открытие новой столовой – это не просто улучшение условий питания, но и важный шаг к повышению качества обслуживания пациентов и комфорта сотрудников.

– У нас работают более 1400 сотрудников, и конечно, очень важно, чтобы медицинский персонал имел возможность питаться горячей, полезной и вкусной едой, – поделилась начальник отдела медицинского маркетинга и связей с общественностью ВОКБ №1 Алина Грозенок. – Это, в том числе, влияет на здоровье и самочувствие медперсонала, который работает в напряженном графике с большим потоком пациентов: ежегодно в клинику обращаются свыше 130 тысяч человек, за год мы проводим около 16 тысяч операций. И приходя в чистую, уютную столовую, врачи могут не просто поесть, но и отвлечься от работы, отдохнуть и набраться сил. И в таком восстановленном состоянии идти помогать людям.

Новое заведение находится рядом с корпусом № 10 – это отдельно стоящее двухэтажное здание, столовая расположена на первом.