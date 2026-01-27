Угрозу воздушной атаки объявили 27 января в Волгограде и области

В Волгоградской области вечером 27 января жителей предупредили об угрозе атаки беспилотниками. Как сообщает ИА «Высота 102», информация РСЧС стала поступать волгоградцам в 19.45 мск.

Напомним, при сигнале «Беспилотная опасность» следует соблюдать спокойствие и меры личной безопасности.

– Избегайте открытых участков улиц, не подходите к окнам, не игнорируйте сигналы оповещения. Соблюдайте правила поведения при угрозах атаки БПЛА, – рекомендуют жителям Волгоградской области.

В период воздушной угрозы в Волгограде и области возможны ограничения в работе мобильного интернета.

В случае ЧС, напомним, номер экстренных служб – 112.