На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Мобильная приемная Президента РФ едет в Волгоградскую область

Общество 27.01.2026 21:12
27.01.2026 21:12


В Калач-на-Дону Волгоградской области 29 января прибудет передвижной комплекс мобильной приемной Президента России. Об этом сообщили в администрации городского поселения.

Время и место работы приемной главы государства на колесах – с 10 до 17 часов на площади Павших Борцов, рядом со зданием администрации Калачевского района. 

Жители смогут обратиться к уполномоченному должностному лицу Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций в Южном федеральном округе в ходе личного приёма в режиме видео-конференц-связи.

Приём граждан будет осуществляться в порядке живой очереди. При себе нужно иметь паспорт. 


Общество 27.01.2026 22:43
Общество 27.01.2026 21:24
Общество 27.01.2026 21:12
Общество 27.01.2026 21:01
Общество 27.01.2026 20:32
Общество 27.01.2026 20:17
Общество 27.01.2026 20:03
Общество 27.01.2026 19:53
Общество 27.01.2026 19:13
Общество 27.01.2026 18:26
Общество 27.01.2026 17:29
Общество 27.01.2026 16:12
Общество 27.01.2026 15:31
Общество 27.01.2026 15:09
Общество 27.01.2026 15:02
22:43
22:43
1000 кв. метров в огне: в Волгограде горит склад стройматериалов
21:24
21:24
Фотограф заснял световые столбы в небе над южной окраиной Волгограда
21:12
21:12
Мобильная приемная Президента РФ едет в Волгоградскую область
21:01
21:01
Резкий температурный скачок до 0 градусов ожидают в Волгограде и области
20:32
20:32
В Волгограде за 358 млн подписали контракт на ремонт Сарептского моста
20:17
20:17
Воздушное пространство над Волгоградом закрыли из-за угрозы БПЛА
20:03
20:03
Угрозу воздушной атаки объявили 27 января в Волгограде и области
19:53
19:53
Ждать потепления: 20-градусные морозы оказались сильнее волгоградских УК
18:26
18:26
«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы
18:17
18:17
«Увезли в рабство?»: в Москве нашелся пропавший перед Новым годом житель Урюпинска
17:29
17:29
В Волгоградской областной больнице №1 открылась кафе-столовая
17:10
17:10
Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
16:12
16:12
Волгоградцы почтили память блокадников Ленинграда
15:45
15:45
Бастрыкин поручил проверить законность новой стройки на улице Фадеева
15:31
15:31
В Камышине под залпы орудий простились с бойцом СВО Дмитрием Белкиным
15:09
15:09
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о возвращении гололёда и туманов
15:05
15:05
Форвард Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Ротора»
14:32
14:32
Спортивный директор «Ротора» Дуров опроверг слухи об уходе игроков
14:19
14:19
Музей «Сталинградская битва» поднялся в российском рейтинге. Новые позиции
14:09
14:09
В Волгограде банду аферистов осудили за опустошение счетов за бонусы банка
14:02
14:02
Нападающий Кирилл Никишин покинул «Ротор»
13:47
13:47
«Сообща и по плану»: в Волгограде депутаты решили, как будут искать коррупционеров среди своих
12:58
12:58
Под Волгоградом фермера осудили за смертельные побои сбежавшего работника
12:41
12:41
Бочаров анонсировал первую региональную спартакиаду для студентов
11:57
11:57
В Камышине суд списал кредит, оформленный аферистами на бойца СВО
11:56
11:56
Приставы оштрафовали микрозаймы за поток смс волгоградцу
11:37
11:37
На Тулака возводят микрорайон с огромным парком
11:18
11:18
Ложное солнце в виде ромба засняли очевидцы над Волгоградом
11:13
11:13
300 тонн сои из Волгоградской области забраковали из-за пестицидов
10:57
10:57
«Необходимо подойти рачительно»: Андрей Бочаров поручил за два месяца доработать проект реконструкции технического колледжа
 