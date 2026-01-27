Мобильная приемная Президента РФ едет в Волгоградскую область





В Калач-на-Дону Волгоградской области 29 января прибудет передвижной комплекс мобильной приемной Президента России. Об этом сообщили в администрации городского поселения.

Время и место работы приемной главы государства на колесах – с 10 до 17 часов на площади Павших Борцов, рядом со зданием администрации Калачевского района.

Жители смогут обратиться к уполномоченному должностному лицу Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций в Южном федеральном округе в ходе личного приёма в режиме видео-конференц-связи.

Приём граждан будет осуществляться в порядке живой очереди. При себе нужно иметь паспорт.



