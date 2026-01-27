В Волгограде за 358 млн подписали контракт на ремонт Сарептского моста

В Волгограде заключен контракт на ремонт второй очереди моста в Сарепте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, подрядчиком стала компания из Ставропольского края «РИСНА».

Данная организация уже занималась реконструкцией первой очереди сооружения на юге Волгограда. Также фирма проводила ремонт моста через Волжскую ГЭС и путепровода на Третьей Продольной в Волгограде.