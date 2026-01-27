Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
В Волгограде за 358 млн подписали контракт на ремонт Сарептского моста

В Волгограде заключен контракт на ремонт второй очереди моста в Сарепте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, подрядчиком стала компания из Ставропольского края «РИСНА».

Данная организация уже занималась реконструкцией первой очереди сооружения на юге Волгограда. Также фирма проводила ремонт моста через Волжскую ГЭС и путепровода на Третьей Продольной в Волгограде. 

Подрядчика на капремонт моста в Сарепте удалось найти лишь со второго раза. Первый раз аукцион объявлялся МУ «Комдорстрой» в конце ноября, однако без объяснения причин заказчик принял решение об отмене конкурса. 

По итогам повторного аукциона  с начальной стоимостью контракта в 403 миллиона рублей был заключен контракт в сумме 358,5 миллиона рублей. Это была самая низкая цена, предложенная тремя участниками торгов. 

В рамках работ, которые стартуют в 2026 году и должны закончиться в сентябре 2027 года, планируется провести капитальную реконструкцию моста в Сарепте в рамках второй очереди: разобрать дорожное полотно, вскрыть деформационные швы, привести в порядок барьерное и пешеходное ограждения, отремонтировать подпорную стенку, проложить новую гидроизоляцию.

Ремонт первой очереди Сарептского путепровода был закончен в 2024 году. Протяженность этой важной транспортной артерии составляет 402 метра при ширине в 14 метров. 

Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
22:43
1000 кв. метров в огне: в Волгограде горит склад стройматериалов
21:24
Фотограф заснял световые столбы в небе над южной окраиной Волгограда
21:12
Мобильная приемная Президента РФ едет в Волгоградскую область
21:01
Резкий температурный скачок до 0 градусов ожидают в Волгограде и области
20:32
В Волгограде за 358 млн подписали контракт на ремонт Сарептского моста
20:17
Воздушное пространство над Волгоградом закрыли из-за угрозы БПЛА
20:03
Угрозу воздушной атаки объявили 27 января в Волгограде и области
19:53
Ждать потепления: 20-градусные морозы оказались сильнее волгоградских УК
18:26
«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы
18:17
«Увезли в рабство?»: в Москве нашелся пропавший перед Новым годом житель Урюпинска
17:29
В Волгоградской областной больнице №1 открылась кафе-столовая
17:10
Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
16:12
Волгоградцы почтили память блокадников Ленинграда
15:45
Бастрыкин поручил проверить законность новой стройки на улице Фадеева
15:31
В Камышине под залпы орудий простились с бойцом СВО Дмитрием Белкиным
15:09
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о возвращении гололёда и туманов
15:05
Форвард Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Ротора»
14:32
Спортивный директор «Ротора» Дуров опроверг слухи об уходе игроков
14:19
Музей «Сталинградская битва» поднялся в российском рейтинге. Новые позиции
14:09
В Волгограде банду аферистов осудили за опустошение счетов за бонусы банка
14:02
Нападающий Кирилл Никишин покинул «Ротор»
13:47
«Сообща и по плану»: в Волгограде депутаты решили, как будут искать коррупционеров среди своих
12:58
Под Волгоградом фермера осудили за смертельные побои сбежавшего работника
12:41
Бочаров анонсировал первую региональную спартакиаду для студентов
11:57
В Камышине суд списал кредит, оформленный аферистами на бойца СВО
11:56
Приставы оштрафовали микрозаймы за поток смс волгоградцу
11:37
На Тулака возводят микрорайон с огромным парком
11:18
Ложное солнце в виде ромба засняли очевидцы над Волгоградом
11:13
300 тонн сои из Волгоградской области забраковали из-за пестицидов
10:57
«Необходимо подойти рачительно»: Андрей Бочаров поручил за два месяца доработать проект реконструкции технического колледжа
 