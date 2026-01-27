В Волгограде за 358 млн подписали контракт на ремонт Сарептского моста

В Волгограде заключен контракт на ремонт второй очереди моста в Сарепте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, подрядчиком стала компания из Ставропольского края «РИСНА».
Данная организация уже занималась реконструкцией первой очереди сооружения на юге Волгограда. Также фирма проводила ремонт моста через Волжскую ГЭС и путепровода на Третьей Продольной в Волгограде.
Подрядчика на капремонт моста в Сарепте удалось найти лишь со второго раза. Первый раз аукцион объявлялся МУ «Комдорстрой» в конце ноября, однако без объяснения причин заказчик принял решение об отмене конкурса.
По итогам повторного аукциона с начальной стоимостью контракта в 403 миллиона рублей был заключен контракт в сумме 358,5 миллиона рублей. Это была самая низкая цена, предложенная тремя участниками торгов.
В рамках работ, которые стартуют в 2026 году и должны закончиться в сентябре 2027 года, планируется провести капитальную реконструкцию моста в Сарепте в рамках второй очереди: разобрать дорожное полотно, вскрыть деформационные швы, привести в порядок барьерное и пешеходное ограждения, отремонтировать подпорную стенку, проложить новую гидроизоляцию.
Ремонт первой очереди Сарептского путепровода был закончен в 2024 году. Протяженность этой важной транспортной артерии составляет 402 метра при ширине в 14 метров.