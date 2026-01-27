Воздушное пространство над Волгоградом закрыли из-за угрозы БПЛА





Международный аэропорт Волгоград вечером 27 января остановил прием и выпуск воздушных судов. Такое решение приняла Росавиация в связи с угрозой атаки беспилотниками в регионе.

Режим беспилотной опасности ввели в Волгоградской области в 19.45 мск. Одновременно о закрытии воздушного пространства над Волгоградом объявили и в федеральном агентстве воздушного транспорта.



– Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, – напоминают в Росавации.

Отметим, что на текущий момент в Волгограде все воздушные суда, вылет которых был запланирован к этому часу, успешно покинули Волгоград. Под вопросом остается вылет лишь одного рейса в Москву авиакомпании «Победа». По расписанию самолет должен был приземлиться в городе-герое в 20.20, а в обратном направлении отправиться в 21.05. Корректировки в расписание пока не вносились.