



В Волгограде больше десятка многоквартирных домов не устояли перед 20-градусными морозами. Как сообщают жители дома №8 по ул. Ушакова, 27 января идут четвертые сутки без горячей воды в их квартирах.

– На Нижнем Тракторном уже четвертые сутки нет горячей воды. Управляющая компания не реагирует, – жалуются волгоградцы. – Нам сказали, что замерзли трубы. Если их отогреют, то будет вода. Если нет, так и будем сидеть без воды.

Дом №8 по ул. Ушакова, а также ряд других домов на Нижнем Тракторном обслуживает управляющая компания «Жемчужина». Диспетчер аварийной УК сообщила, что заявки принимают от всех горожан, кто проживает в домах, обслуживаемых организацией. Однако, сделать что-либо до тех пор, пока не ослабнут морозы, работники, похоже, не в силах.

– Морозы стоят. При таких низких температурах разморозить трубы не удается. Завтра обещают потепление. Надеемся, то ситуация изменится к лучшему, – пояснила специалист.

Отметим, что 28 января в Волгограде действительно ожидается резкое потепление. Редакция ИА «Высота 102» будет следить за ситуацией.