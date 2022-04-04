В шести районах Волгограда отключат свет на несколько часов

Часть жителей Красноармейского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского, Советского и Кировского районов Волгограда проведут несколько часов без света 4 апреля. Плановые отключения электроэнергии необходимы для проведения работ ПАО «ВМЭС», сообщает ИА «Высота 102».
Так, с 10 до 14 часов света не будет у жильцов улиц Сулеймана Стальского, 50, 52, 54, 46–48, 69–87, Бобровского, 1, 5, 7, Марковникова, 83–107, 70–94, Миклухо-Маклая, 91–119, 84–108, Волкова, 79–111, 92–120, 33-х Героев, 337–357, 302–324 и Бутлерова, 346–360.
В Краснооктябрьском районе почти на весь день, до 17.00, отключат электричество на улице Аграрной, 1–19, 12–18, 12а. Света также не будет на протяжении трех часов (с 9 до 12) в четырех зданиях – на Краснопресненской, 1, 1а, 5 и Калининградской, 2.
Почти на весь рабочий день электроэнергию отключат в Кировском районе по адресам улица Кипарисовая, 8–16; Тростниковая, 13–27, 14–32; Капустная Балка, 1–11, 2–12; Синельниковская, 2–26; Рубинштейна, 1–27, 2–22; Алексеева, 1–13, 2–20; Войкова, 1д, 2а–2г; Офицерская, 1а–35, 2а–38; Забайкальская, 1а–35, 2а–40; Войкова, 6а.
В Ворошиловском районе под массовые отключения с 9 до 17 часов попали переулок Чембарский, 1а, 1б, 1г, 1/5, 3, 6, 8–26, 21а, 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52; улица Саранская, 55, 53, 53а, 57; улица Череповецкая, 20, 20а, 24а, 24/3, 24/7, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, в том числе здание Московского финансово-юридического университета.
Весь рабочий день света не будет в Дзержинском районе Волгограда по следующим адресам: улицы Иртышская, 29–31, 35а, 35, 41, 46–64; Рахинская, 45–59, 59а, 61а, 61–81, 81а, 48–50, 54–66, 66а, 68, 72–96; Днестровская, 40–46; Эльтонская, 67–69; Ткачева, 72/1, 74а, 74–76, 61–65; Маршала Жукова, 115 и полковника Батюка, 1а, 1в, 47.