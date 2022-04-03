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Штормовой ветер с грозами надвигаются на Волгоградскую область

Полезно знать 03.04.2022 13:52
03.04.2022 13:52



Порывы ветра до 24 метров в секунду ожидаются в Волгоградской области в понедельник, 4 апреля. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, понедельник будет не только ветреным, но и дождливым.
Ночью по области возможны умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах, в том числе и в Волгограде возможны грозы. В областном центре порывы юго-западного ветра могут достигать 20 метров в секунду. Температура в Волгограде ночью +6...+8º; днем +9...+11º. 
В целом по области ночью +1...+6º, в отдельных восточных районах +7...+12º; днем +8...+13º, в отдельных западных районах +2...+7º.

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