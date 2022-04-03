Штормовой ветер с грозами надвигаются на Волгоградскую область

Полезно знать 03.04.2022 13:52
03.04.2022 13:52
Порывы ветра до 24 метров в секунду ожидаются в Волгоградской области в понедельник, 4 апреля. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, понедельник будет не только ветреным, но и дождливым.
Ночью по области возможны умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах, в том числе и в Волгограде возможны грозы. В областном центре порывы юго-западного ветра могут достигать 20 метров в секунду. Температура в Волгограде ночью +6...+8º; днем +9...+11º.
В целом по области ночью +1...+6º, в отдельных восточных районах +7...+12º; днем +8...+13º, в отдельных западных районах +2...+7º.
Реклама
На Волгоградскую область надвигаются сильный ветер и грозы02.04.2022 18:11
Полезно знать 02.04.2022 18:11
Безветренная ночь и жаркий полдень: прогноз погоды в Волгограде на 1 апреля31.03.2022 21:16
Полезно знать 31.03.2022 21:16
Такси «Ситимобил» прекратит работу в Волгограде в середине апреля31.03.2022 13:13
Полезно знать 31.03.2022 13:13
Жару +22 градуса прогнозируют синоптики на 31 марта в Волгограде и области30.03.2022 19:39
Полезно знать 30.03.2022 19:39
Как выбрать криптовалютную биржу30.03.2022 12:53
Полезно знать 30.03.2022 12:53
Самоходный штабелер: основные характеристики30.03.2022 11:21
Полезно знать 30.03.2022 11:21
Расписание электрички Волгоград – Петров Вал изменили из-за ремонта путей30.03.2022 09:25
Полезно знать 30.03.2022 09:25
В Волгоградской области потеплеет до +20 градусов29.03.2022 22:08
Полезно знать 29.03.2022 22:08
Поломанные деревья и оторванные тарелки: штормовой ветер буйствует в Волгоградской области29.03.2022 09:08
Полезно знать 29.03.2022 09:08
Викторина: «Как безопасно жить в цифровом мире? Проверь себя»28.03.2022 10:49
Полезно знать 28.03.2022 10:49
Купить продукты не выходя из дома и сэкономить. Три истории об онлайн-доставке28.03.2022 08:26
Полезно знать 28.03.2022 08:26
Штормовой ветер принесет апрельское тепло в Волгоградскую область28.03.2022 08:13
Полезно знать 28.03.2022 08:13
Заметки астролога: рекомендации с 28 марта по 3 апреля 2022 года28.03.2022 08:09
Полезно знать 28.03.2022 08:09
В трех районах Волгограда временно отключат свет 28 марта28.03.2022 07:31
Полезно знать 28.03.2022 07:31
«Позовите профессора»: как распознать туберкулез27.03.2022 16:00
Полезно знать 27.03.2022 16:00
Реклама