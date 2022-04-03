Спорт 03.04.2022 11:42
03.04.2022 11:42
Озвучены победители 59-го мотокросса «Битва на Волге», который прошел на трассе в парке «Волжский» в Волгоградской области. Как сообщили в администрации города Волжского, участие в соревнованиях приняли 80 спортсменов из различных регионов России.
В этом году, помимо спортсменов из Москвы, Ростова, Саратова, Сызрани, Астрахани, Воронежа, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов, впервые на соревнования прибыла команда с Сахалина.
Спортсмены соревновались на трассе протяженностью 2,8 км. Заезды мотогонщиков проходили целый день. Спортсмены соревновались только в личном первенстве. Итоги подвели уже поздно вечером.
Среди самых юных спортсменов, выступавших в классе мотоциклов с объемом двигателя 65 куб. см, победили Анастасия Иванова (Пенза) и Матвей Ганеев (Сахалинская область). В классе 85 куб. см первым стал Илья Лысак (Челябинск), в классе ОPEN – Сергей Прытов (Ханты-Мансийский автономный округа), в классе OPEN-2 – Александр Рудинский. Известный волжский спортсмен, чемпион России, старший тренер секции мотоспорта Сергей Ефремов завоевал золото в категории «Ветераны».
Отметим, что соревнования уже третий год проходят в статусе открытого зимнего кубка ДОСААФ России по мотоспорту. В администрации города сообщили, что сейчас ведется подготовка новой мототрассы в районе путепровода на улице Александрова. Юбилейный мотокросс, посвященный 80-летию Сталинградской Победы, организаторы планируют провести уже на новой трассе.
Фото: администрация Волжского
Реклама
Волгоградский "Ротор" позорно проиграл "Велесу" - 0:302.04.2022 17:14
Спорт 02.04.2022 17:14
Волгоградский «Ротор» за 2021 год выплатил агентам более 17 миллионов рублей29.03.2022 19:56
Спорт 29.03.2022 19:56
Выполнили обещание: волгоградский «Ротор» одержал долгожданную победу над «Нефтехимиком» - 2:126.03.2022 18:15
Спорт 26.03.2022 18:15
Волгоградский «Ротор» пообещали оставить в ФНЛ25.03.2022 15:25
Спорт 25.03.2022 15:25
Руководство волгоградского «Ротора» вновь отправляют в отставку23.03.2022 10:05
Спорт 23.03.2022 10:05
Сахар есть? А мука? Эксперты о том, грозит ли Волгограду продуктовый дефицит21.03.2022 16:35
Спорт 21.03.2022 16:35
Восьмое поражение подряд: волгоградский «Ротор» проиграл "Акрону" - 0:119.03.2022 16:18
Спорт 19.03.2022 16:18
В волгоградском «Роторе» сожалеют о втором тяжелом поражении на домашнем поле13.03.2022 11:20
Спорт 13.03.2022 11:20
Волгоградский «Ротор» проиграл «Оренбургу» 0:3 на домашнем матче12.03.2022 18:52
Спорт 12.03.2022 18:52
"Развалилась защита": "Томь" разгромила волгоградский "Ротор" со счетом 5:107.03.2022 16:07
Спорт 07.03.2022 16:07
Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка России после проигрыша "Рубину"03.03.2022 21:26
Спорт 03.03.2022 21:26
«Ротор» продает люксовые места на «Волгоград Арене» за 300 тысяч рублей28.02.2022 20:47
Спорт 28.02.2022 20:47
Волгоградский «Ротор» провел товарищеский матч в обстановке секретности27.02.2022 12:06
Спорт 27.02.2022 12:06
Фанатов волгоградского «Ротора» бесплатно отвезут в Казань на матч с «Рубином»20.02.2022 10:20
Спорт 20.02.2022 10:20
Не грузин, но из Тбилиси: волгоградский «Ротор» обзавелся новым футболистом17.02.2022 15:46
Спорт 17.02.2022 15:46
Реклама