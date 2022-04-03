Спорт

Мотогонщики с Сахалина впервые участвовали в «Битве на Волге» в Волжском

Спорт 03.04.2022 11:42
03.04.2022 11:42


Озвучены победители 59-го мотокросса «Битва на Волге», который прошел на трассе в парке «Волжский» в Волгоградской области. Как сообщили в администрации города Волжского, участие в соревнованиях приняли 80 спортсменов из различных регионов России. 
В этом году, помимо спортсменов из Москвы, Ростова, Саратова, Сызрани, Астрахани, Воронежа, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов, впервые на соревнования прибыла команда с Сахалина.
Спортсмены соревновались на трассе протяженностью 2,8 км. Заезды мотогонщиков проходили целый день. Спортсмены соревновались только в личном первенстве. Итоги подвели уже поздно вечером.

 

Среди самых юных спортсменов, выступавших в классе мотоциклов с объемом двигателя 65 куб. см, победили Анастасия Иванова (Пенза) и Матвей Ганеев (Сахалинская область). В классе 85 куб. см первым стал Илья Лысак (Челябинск), в классе ОPEN – Сергей Прытов (Ханты-Мансийский автономный округа), в классе OPEN-2 – Александр Рудинский. Известный волжский спортсмен, чемпион России, старший тренер секции мотоспорта Сергей Ефремов завоевал золото в категории «Ветераны». 



Отметим, что соревнования уже третий год проходят в статусе открытого зимнего кубка ДОСААФ России по мотоспорту. В администрации города сообщили, что сейчас ведется подготовка новой мототрассы в районе путепровода на улице Александрова. Юбилейный мотокросс, посвященный 80-летию Сталинградской Победы, организаторы планируют провести уже на новой трассе. 
Фото: администрация Волжского

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