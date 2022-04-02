Спорт

Волгоградский "Ротор" позорно проиграл "Велесу" - 0:3

Спорт 02.04.2022 17:14
02.04.2022 17:14


Сегодня на «Волгоград Арене» состоялся  матч в рамках 30-го тура первенства ФНЛ – «Ротор» провел встречу с «Велесом» из Московской области, главным тренером которого ранее работал Артем Куликов, ныне возглавляющий тренерский штаб волгоградского клуба. Итогом встречи стало очередное разгромное поражение "Ротора". Хотя, как сообщает ИА «Высота 102», хорошая погода и предыдущий успех «Ротора» привлекли на стадион гораздо больше болельщиков, чем на победную игру с «Нефтехимиком». Около касс наблюдались большие очереди. Всего матч посетили 4428 человек. 
Однако в первом тайме болельщики не увидели зрелищной игры. В начале матча волгоградские футболисты хотя и завладели инициативой, однако так и не смогли реализовать премущество. К концу первой половины хозяйничал на поле уже «Велес», однако и у гостей не получилось поразить ворота соперника. Зато травмированных игроков у «Ротора» стало больше. На 35-ой минуте нападающий Бека Кавтарадзе получил травму и вместо него на поле вышел полузащитник Сергей Серченков.
Но  главные разочарования ждали болельщиков во втором тайме. Волгоградские футболисты уже практически не создавали никаких острых моментов и преимущество "Велеса" было налицо. Уже на 56-ой минуте гости  вырвались вперед, удачно реализовав пенальти, который назначили по вине Виталия Шахова, снесшего игрока "Велеса" в штрафной. А на 68-ой минуте в результате нелепой передачи Азата Байрыева своему вратарю Обухову он едва не забил гол в свои же ворота. Второй мяч в ворота волгоградского клуба влетел на 77-ой минуте. "Вишенкой на торте" стала замена вратаря Обухова, получившего травму. Но запасной вратарь Дмитрий Терновский пропустил последний третий мяч уже в добавленное время. Игроки «Ротора» совсем сдали и уже безо всякого энтузиазма доиграли матч до конца. Болельщики проводили команду криками "Позор!".
Итог встречи "Ротора" и "Велеса" - 0:3.
Волгоградский клуб пока остался на 18-ом месте в турнирной таблице ФНЛ.

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