Такси «Ситимобил» прекратит работу в Волгограде в середине апреля

Автомобили такси «Ситимобил» исчезнут с волгоградских дорог 15 апреля. С этого дня пассажиры больше не смогут оформить заказ, а водители – принять и выполнить его, сообщили на официальном сайте «Ситимобил». Тем не менее, приложение продолжит работать, и водители успеют вывести средства со своего баланса или воспользоваться топливными баллами.
Офисы «Ситимобил» для водителей и Дома такси уже закрылись. Таксистам, которые работают как самозанятые или ИП, необходимо подписать документы о прекращении сотрудничества – сделать это можно в электронном виде. В компании отметили, что все персональные данные будут удалены с серверов после отключения приложения.
С уходом такси «Ситимобил» в Волгограде останутся электросамокаты Urent, которые с наступлением теплой и достаточно сухой погоды вернулись на стоянки. В компании также сообщили, что продолжит работу и каршеринговый сервис «Ситидрайв», однако в Волгограде его не было.