Расписание электрички Волгоград – Петров Вал изменили из-за ремонта путей

Расписание движения пригородных поездов, следующих в направлении Волгоград – Качалино – Петров Вал и обратно, изменится в связи с проведение ремонта на ж/д-путях. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги. Электрички будут ходить по скорректированному графику с 30 марта по 8 мая. Перевозчик просит пассажиров заранее уточнять актуальное расписание и планировать поездки в соответствии с ним.
Напомним, с 2 по 30 апреля также по техническим причинам изменится график движения трех других пригородных поездов в Волгоградской области. На 23 минуты раньше со станции Урюпино будет отправляться электропоезд №6819 Урюпино-Алексиково (отправление в 01.27, прибытие в 02.08 на станцию Алексиково).
Расписание движения пригородного поезда № 6818 Алексиково-Арчеда также изменится на 23 минуты. Отправление со станции Алексиково будет производиться в 02.23, а прибытие на станцию Арчеда – в 05.00. Пригородный поезд №6810 Арчеда –Волгоград-1 со станции Арчеда будет отправляться на 20 минут раньше – в 05.13. Прибытие на станцию Волгоград-1 по новому расписанию – в 08.33.
Фото: пресс-служба Приволжской ЖД.