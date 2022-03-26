В Волгоградской области в апреле изменится расписание электричек

Общество 26.03.2022 09:18
26.03.2022 09:18
График движения трех пригородных поездов в Волгоградской области по техническим причинам изменится со 2 по 30 апреля.
На 23 минуты раньше со станции Урюпино будет отправляться электропоезд №6819 Урюпино-Алексиково (отправление в 1:27, прибытие в 2:08 на станцию Алексиково).
График движения пригородного поезда № 6818 Алексиково-Арчеда также изменится на 23 минуты. Отправление со станции Алексиково будет в 2:23, а прибытие на станцию Арчеда в 5:00.
Пригородный поезд №6810 Арчеда –Волгоград-1 со станции Арчеда будет отправляться на 20 минут раньше – в 5:13. Прибытие на станцию Волгоград-1 по новому расписанию – в 8:33.
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