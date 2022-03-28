В Волго-Ахтубинской пойме началась расчистка пяти ериков

Экология 28.03.2022 16:05
28.03.2022 16:05
Расчистка пяти ериков стартует в Волго-Ахтубинской пойме в Волгоградской области. Полностью восстановить водные объекты планируется за два года, сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
- Подрядной организации предстоит дноуглубить, расчистить от мусора, валежника и сухостоя ерики Щучий, Морозовка, Кочковатый, Пенёв и Сухой Каширин. Общая протяженность ериков составляет более 38 километров, а земляные работы будут проведены на участках длиной в 5,5 километров. Кроме восстановлений проточности водных объектов также планируются высадить около 9 тысяч деревьев, - прокомментировали в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Напомним, на прошлой неделе ростовская компания «СпецТех» отказалась от расчистки пяти ериков в Волгоградской области. Между тем, контракты был заключен с другой компанией, но уже с Краснодара - ООО «Векстрой-Юг». Она предлагала более высокую, чем ООО «СпецТех», цену в ходе торгов – 51,6 и 82,5 миллиона рублей и заняла второе место после ростовской фирмы.
Фото: администрация Волгоградской области.
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