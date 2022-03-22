Экология

Ростовская компания отказалась от расчистки пяти ериков в Волгоградской области

Экология 22.03.2022 20:32
22.03.2022 20:32


Ростовская компания «СпецТех» признана уклонившейся от заключения контрактов на расчистку ериков в Волго-Ахтубинской пойме. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов,  «СпецТех» стал  победителем по двум аукционам: на расчистку ериков Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев, а также ерика Сухой Каширин.

Начальная стоимость контрактов составляла, соответственно, 74 и 121 миллион рублей. Ростовская компания предложила самую низкую цену – 51,3 и 80,9 миллиона рублей и на этом основании обошла других конкурентов. Однако контракт с ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства»  руководство «СпецТеха» так и не заключило. Заказчик уже проинформировал Волгоградское УФАС о произошедшем. В ближайшее время антимонопольный орган может рассмотреть вопрос о включении ростовской фирмы в реестр недобросовестных поставщиков. 

Между тем, контракты на расчистку пяти ериков уже заключены с другим участником аукционов – ООО «Векстрой-Юг». Эта компания из Краснодарского края предлагала чуть более высокую, чем ООО «СпецТех»,  цену в ходе торгов – 51,6 и 82,5 миллиона рублей и заняла второе место после ростовской фирмы. 
Корреспондент ИА «Высота 102» пытался дозвониться до руководства ООО «СпецТех», чтобы выяснить причины нежелания  компании заключать контракты. Однако телефоны общества не отвечали.


Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Экология
22.03.2022 10:00
Экология 22.03.2022 10:00

0
Далее
Экология
14.03.2022 10:47
Экология 14.03.2022 10:47

0
Далее
Экология
13.03.2022 10:51
Экология 13.03.2022 10:51

0
Далее
Экология
05.03.2022 12:53
Экология 05.03.2022 12:53

0
Далее
Экология
02.03.2022 09:08
Экология 02.03.2022 09:08

0
Далее
Экология
01.03.2022 10:46
Экология 01.03.2022 10:46

0
Далее
Экология
22.02.2022 16:08
Экология 22.02.2022 16:08

0
Далее
Экология
11.02.2022 10:09
Экология 11.02.2022 10:09

0
Далее
Экология
08.02.2022 12:40
Экология 08.02.2022 12:40

0
Далее
Экология
07.02.2022 15:00
Экология 07.02.2022 15:00

0
Далее
Экология
07.02.2022 12:51
Экология 07.02.2022 12:51

0
Далее
Экология
04.02.2022 17:01
Экология 04.02.2022 17:01

0
Далее
Экология
02.02.2022 08:00
Экология 02.02.2022 08:00

0
Далее
Экология
19.01.2022 19:33
Экология 19.01.2022 19:33

0
Далее
Экология
17.01.2022 11:58
Экология 17.01.2022 11:58

0
Далее

Лента новостей

21:09
В Волгоградской области 23 марта потеплеет до +11 градусовСмотреть фотографии
20:54
Топ самых важных событий в России и Волгограде: дайджест по итогам 22 мартаСмотреть фотографии
20:32
Ростовская компания отказалась от расчистки пяти ериков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:29
Под Волгоградом несколько часов горела поймаСмотреть фотографии
20:07
В Волжском в офисах УК откроют пункты вакцинации от бешенстваСмотреть фотографии
19:07
Волжанина арестовали на двое суток за матерные анекдотыСмотреть фотографии
18:36
На Украине погиб контрактник из Волгоградской области Максим АлиевСмотреть фотографии
18:17
Судьба памятника комсомольцам в центре Волгограда снова подвисла в воздухеСмотреть фотографии
18:15
Росздравнадзор заявил о достаточном количестве жизненно важных лекарств в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
В Волгоградской области застрелили зараженного чумой дикого кабанаСмотреть фотографии
17:25
Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:08
Волгоградцам запретили сдавать на металл крышки люков и кабелиСмотреть фотографии
16:59
Хранившего в печи полкило героина волгоградца отправили в колонию на 3 годаСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде МВД ищет взяточников в рядах ГосавтоинспекцииСмотреть фотографии
16:55
«Угрожал мне и моим близким»: Арсен Мелконян «сорвался с цепи» после оглашения приговораСмотреть фотографии
16:11
Некогда процветавший Камышинский хлебокомбинат распродают по частямСмотреть фотографии
15:16
Госдума приняла закон на случай дефицита лекарств в РоссииСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде и области отменили проведение всероссийских проверочных работСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде Арсен Мелконян получил 11 лет строгача, Анна Мелконян – 5 лет общего режимаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
Пару из Новороссийска осудят в Волгограде за телефонное мошенничествоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
В Волгоградской области закрылись первые пункты вакцинации в ТРЦСмотреть фотографии
13:44
Под Волгоградом у кафе расстреляли в упор 27-летнего мужчинуСмотреть фотографии
13:30
Бочаров обсудил с омбудсменами защиту прав волгоградцевСмотреть фотографии
13:09
«Ситиматик-Волгоград» заставили вернуть селянам деньги за невывезенный мусорСмотреть фотографии
12:58
Браконьера с сетями и лодкой задержали на ерике Гнилой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:54
Уроженец Волгограда Захар Зимаков задержан в Ленобласти по подозрению в растлении школьницСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде силовики накрыли подпольный цех суррогатного алкоголяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
В Волгоградской области заразились коронавирусом 646 человекСмотреть фотографии
11:10
Полиция опубликовала видео с волгоградцем, отоварившимся по чужой картеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Прирост новых случаев ОРВИ в Волгоградской области составил 6%Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 