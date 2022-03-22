



Ростовская компания «СпецТех» признана уклонившейся от заключения контрактов на расчистку ериков в Волго-Ахтубинской пойме. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, «СпецТех» стал победителем по двум аукционам: на расчистку ериков Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев, а также ерика Сухой Каширин.







Начальная стоимость контрактов составляла, соответственно, 74 и 121 миллион рублей. Ростовская компания предложила самую низкую цену – 51,3 и 80,9 миллиона рублей и на этом основании обошла других конкурентов. Однако контракт с ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» руководство «СпецТеха» так и не заключило. Заказчик уже проинформировал Волгоградское УФАС о произошедшем. В ближайшее время антимонопольный орган может рассмотреть вопрос о включении ростовской фирмы в реестр недобросовестных поставщиков.







Между тем, контракты на расчистку пяти ериков уже заключены с другим участником аукционов – ООО «Векстрой-Юг». Эта компания из Краснодарского края предлагала чуть более высокую, чем ООО «СпецТех», цену в ходе торгов – 51,6 и 82,5 миллиона рублей и заняла второе место после ростовской фирмы.

Корреспондент ИА «Высота 102» пытался дозвониться до руководства ООО «СпецТех», чтобы выяснить причины нежелания компании заключать контракты. Однако телефоны общества не отвечали.







