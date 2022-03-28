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Штормовой ветер принесет апрельское тепло в Волгоградскую область

Полезно знать 28.03.2022 08:13
28.03.2022 08:13


Западный и северо-западный ветер с порывами до 20-25 м/с принесет в Волгоградскую область воздушные теплые массы. Если днем в понедельник, 28 марта, температура поднимется в регионе максимум до +3º, то уже во вторник синоптики прогнозируют потепление до +13…16º, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

С апрельским теплом в Волгоградскую область придут и весенние дожди. Если 29 марта метеорологи не предвидят осадков, и погода будет ясной, то уже в среду пойдет дождь в районах, граничащих с Воронежской и Саратовской областями. При этом, по данным Волгоградского гидрометцентра на территории региона потеплеет до +20º.

Согласно долгосрочному прогнозу сервиса Ventusky, ветреная погода сохранится до выходных, однако направление ветра к субботе изменится на южное. В связи с этим 2 и 3 апреля будут действительно теплыми: в Котельниковском, Чернышковском, Октябрьском районе синоптики обещают +23…25º. Жители Волгограда также смогут провести выходные без курток, шапок и сапог – метеорологи прогнозируют +21º.

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