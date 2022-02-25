Общество

Ни пройти ни проехать: несчетное количество проблем обнаружила ГИБДД на юге Волгограда

Общество 25.02.2022 12:27
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25.02.2022 12:27


В Волгограде проверили качество дорог в Красноармейском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», на объектах улично-дорожной сети в самом южном районе города оказалось немало проблем с пешеходными переходами, тротуарами, освещением и знаками дорожного движения.

По данным ГИБДД, на протяжении нескольких лет при реализации федеральной программы в Волгограде зачастую проводят ремонт только асфальтобетонного покрытия. При этом мероприятиям по организации дорожного движения уделяется несправедливо мало внимания. Одним из ярких примеров является дорога на улице Куйбышева.


— На новом участке дороги мы видим массу нарушений: вдоль проезжей части не установлено освещение, нет тротуарных дорожек для пешеходов. В связи с этим в темное время суток возникает особый риск ДТП с участием пешеходов. Также на этой улице не предусмотрено мест для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта, — говорит начальник отделения дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по городу Волгограду, майор полиции Сергей Утученков. — При выезде с улицы Куйбышева на улицу Лазоревая возле остановки «Куйбышева» нами также зафиксировано множество нарушений: стершаяся разметка пешеходного перехода и отсутствие знака, который указывает на наличие данного перехода. Ограждение вдоль дороги покосилось, что также недопустимо. Бордюр разбит.


Местные жители, с которыми в ходе рейда удалось пообщаться корреспондентам ИА "Высота 102", подтверждают слова сотрудника ГИБДД и добавляют: особое неудобство им доставляет отсутствие тротуара для вдоль оживленной дороги.

— Из-за грязи после оттепели по земле невозможно пройти. Люди с маленькими детьми и колясками вынуждены либо ждать автобус, чтобы спускаться до остановки, либо идти прямо по проезжей части, — говорит местная жительница Юлия Товаритенко. — А это, как вы понимаете, риск. Для пешеходов смертельный.


Многочисленные нарушения выявлены полицейскими и на пересечении улиц 40 лет ВЛКСМ и Автозоводской, а также в районе кинотеатра «Юбилейный» — на участке с интенсивным движением пешеходов. Кроме стертых разметок и отсутствия пешеходного тротуара инспекторы зафиксировали здесь значительные дефекты дорожного покрытия, которые уже успели навредить местным автомобилистам.

— Я здесь езжу каждый день. Дороги разбиты, как после войны. Особенно нас замучили ямы на трамвайном переезде. Недавно попала в эти дырки, как итог – пробила два передних колеса, — пожаловалась журналистам автолюбительница Татьяна Цинельник.

После проведенных замеров инспекторы составили административные материалы. По их словам, ответственные за данные участки дорог чиновники получат предписания об устранении нарушений.

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