Спорт

Руководство волгоградского «Ротора» вновь отправляют в отставку

Спорт 23.03.2022 10:05
23.03.2022 10:05


Руководство «Ротора» проведет сегодня пресс-конференцию для волгоградских журналистов. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, на вопросы журналистов ответят гендиректор АНО «Спортивный клуб «Ротор» Андрей Рекечинский и главный тренер команды Артем Куликов. 

Не исключено, что руководству клуба вновь придется ответить на традиционные вопросы журналистов о возможных отставках функционеров в связи с провальным выступлением волгоградской команды. 

Напомним, «Ротор» занимает 18-ое место в турнирной таблице ФНЛ из 20-ти позиций. Волгоградские футболисты проиграли уже восемь матчей подряд и провели 15 встреч без побед. Если на последней пресс-конференции Андрей Рекечинский заявлял о планах укрепиться в ФНЛ, то теперь, по мнению болельщиков, у «Ротора» есть все шансы вылететь во вторую лигу. 


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