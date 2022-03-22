Политика

Бочаров обсудил с омбудсменами защиту прав волгоградцев

Политика 22.03.2022 13:30
22.03.2022 13:30


Губернатор Волгоградской области 22 марта провел встречу с уполномоченными по правам человека, детей и предпринимателей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу областной администрации, главной темой обсуждения стала защита интересов трудящихся, поддержка занятости, помощь семьям, материнству и детству, поддержка малого и среднего предпринимательства и организаций реального сектора экономики в новых реалиях. 

 Экономика России, экономика Волгоградской области встречают очередной период обострения санкционного давления на нашу страну более окрепшими и подготовленными, чем в 2014 году, когда против нашей страны были введены пакеты незаконных ограничений, и нам пришлось буквально «с колес» перестраивать свою работу по развитию экономики России и Волгоградской области. В результате нам удалось не только преодолеть негативные последствия от введенных ограничений, но и эффективно воспользоваться новыми возможностями, в том числе в рамках импортозамещения, — сказал, открывая встречу, Андрей Бочаров. 

Губернатор не исключил, что на первом этапе, будут возникать определенные трудности — с поставками сырья и комплектующих, в организации логистики и сбыта готовой продукции, в финансировании действующих и новых проектов развития. Однако, по словам Андрея Бочаров, региональная власть активно работает с Правительством РФ и федеральными министерствами и ведомствами в целях снижения возможных рисков.

 Конечно, в этот сложный период крайне важно уделять особое внимание защите человека Труда, семьи, материнства и детства, людей с ограниченными возможностями здоровья, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, — подчеркнул глава Волгоградской области. Он также сделал акцент на необходимости поддержки предприятий и организаций реального сектора экономики, которые кроме выпуска продукции и товаров обеспечивают работой людей, формируют доходы бюджета разных уровней,  обеспечивают выплаты пенсий и социальные меры поддержки.

В ходе встречи Нина Болдырева доложила о работе с семьями, которые прибыли из ДНР и ЛНР и сейчас находятся в пунктах временного размещения. Продолжают работу с жителями региона, представителями различных отраслей Валерий Ростовщиков, Ольга Устинова и Татьяна Гензе.

 В этот период работа института уполномоченных имеет особо важное значение, — обратился к присутствующим губернатор. — Вы, благодаря своему опыту, профессионализму, авторитету, как никто другой можете на самом раннем этапе почувствовать изменения, которые происходят в обществе, и вовремя дать свою оценку и рекомендации по действиям с целью оперативного реагирования и принятия мер — как адресно, так и на системном уровне.

Фото: администрация Волгоградской области 

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