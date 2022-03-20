Здравоохранение

Два ФАПа и отделение семейной медицины построят в Волгоградской области

Здравоохранение 20.03.2022 10:45
20.03.2022 10:45


Фельдшерско-акушерские пункты, рассчитанные на прием 20 человек в смену, построят в 2022 году в поселках Максима Горького и Первомайском в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Каждый из них обойдется бюджету почти в 16 млн рублей, контракты на строительство заключены с ООО «Регион», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок. Застройщик должен сдать объекты и ввести их в эксплуатацию до 31 октября.

В ФАПах по типовому проекту предусмотрены зона ожидания, врачебный кабинет, процедурная, смотровая, перевязочная, санузлы и помещение для временного хранения и обработки медицинских отходов. По условиям контрактов подрядчик обязан также сделать парковки для автомобилей и детских колясок, установить скамейки с теневыми навесами, сообщили в комитете строительства Волгоградской области.

Помимо ФАПов, эта же компания построит в тот же срок отделение общей врачебной практики (семейной медицины) в поселке Новая Надежда в 5 км от аэропорта Волгограда. Оно предназначено на посещение 50 пациентов в смену.

Новые медицинские учреждения, подведомственные ЦРБ, возведут по программе модернизации первичного звена здравоохранения Волгоградской области. Всего в 2022 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе планируют построить 21 такой объект. Они откроются в Городищенском, Жирновском, Иловлинском, Камышинском, Котельниковском, Ленинском, Николаевском, Палласовском, Светлоярском, Среднеахтубинском и Урюпинском районах, а также в Михайловке.

За последние три года в регионе открыли более 60 новых ФАПов, отделений или офисов врача общей практики на селе. До конца 2024 года в Волгоградской области власти построят 101 такое учреждение.

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