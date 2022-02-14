"Домик для терапевта" за 27 миллионов построят под Волгоградом





Амбулаторно-поликлиническое учреждение построят в поселке Царицын Городищенского района Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 27 миллионов рублей. В эту сумму входят работы по проектированию, строительству и вводу объекта в эксплуатацию. Медицинское учреждение будет относиться к ГБУЗ "Городищенская центральная районная больница".

Стройка, согласно документации, развернется на земельном участке площадью 2001 кв.м. по улице Дорожная, 1. Подрядчик должен завершить проектирование учреждения до 30 июля, а до 31 октября объект планируют построить и ввести в эксплуатацию.

Каркасное одноэтажное здание поликлиники возведут, как отмечается, из высококачественных долговечных материалов.

В комитете строительства Волгоградской области пояснили, что в поселке Царицын будет построено отделение общей врачебной практики. Всего в текущем году в 12 районах Волгоградской области в рамках нацпроекта планируется возвести 21 объект, среди которых будут ФАП и отделения общей врачебной практики.

Здания будут возводить по типовым проектам: помимо зоны ожидания и кабинета врача в них разместят процедурные, смотровые, перевязочные, санузлы, помещения временного хранения и обработки медицинских отходов. Также по условиям контракта подрядчик благоустроит прилегающую территорию — будут организованы парковки для автотранспорта и детских колясок, установлены скамейки с теневыми навесами. Отделения общей врачебной практики рассчитаны на прием 50 человек в смену, ФАПы — на 20 человек.

Фото с сайта администрации Волгоградской области