Бочаров поручил за 7 дней разработать план действий в сфере экономики

Губернатор Волгоградской области утром 14 марта по традиции провел оперативное совещание с руководителями профильных ведомств. На этот раз, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу обладмина, речь шла о дальнейших действиях в экономической сфере по всем отраслям.
Начиная оперативное совещание, Андрей Бочаров напомнил, что в условиях новых санкций, которые незаконно вводятся в отношении России США и другими странами сегодня принимаются меры по сохранению социально-экономической стабильности и развитию реального сектора экономики. В Волгоградской области организована деятельность рабочих групп по всем основным отраслям и сферам жизнедеятельности. В каждом муниципальном образовании региона сформированы под началом глав оперативные штабы.
— В ходе проведения рабочих встреч с представителями отраслей экономики Волгоградской области, с главами муниципальных образований, с экспертами, с общественностью формируются предложения по купированию новых вызовов и угроз и вырабатываются решения по продолжению реализации проектов развития Волгоградской области, — сказал Андрей Бочаров.
Глава региона заявил, что основное внимание уделяется обеспечению условий для продолжения стабильной работы предприятий и организаций Волгоградской области, организации бесперебойных поставок продуктов и товаров первой необходимости, сохранению кооперационных и логистических цепочек, стабильному финансированию текущей деятельности и инвестиционных проектов, импортозамещению, контролю за ценами и соблюдением трудового законодательства, обеспечению занятости.
По итогам совещания Андрей Бочаров перечислил дополнительные задачи, стоящие перед экономическим сектором:
- принимать исчерпывающие меры с целью выполнения намеченных планов и программ отраслевого развития, в том числе планов по импортозамещению и государственной поддержке предприятий и организаций региона;
- обеспечивать постоянный контроль за ценообразованием и бесперебойными поставками продуктов и товаров первой необходимости;
- продолжить реализацию всех запланированных мер социальной поддержки жителей Волгоградской области;
- на постоянной основе осуществлять мониторинг и прогнозирование уровня занятости как в целом по отраслям, так и в разрезе конкретных системообразующих предприятий и организаций;
- предусмотреть возможность опережающей переподготовки и организации дополнительного обучения работников, занятых в различных отраслях и сферах, на более востребованные в новых экономических условиях специальности;
- обеспечить внедрение отечественного программного обеспечения в работу органов власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций всех отраслей и сфер жизнедеятельности;
- продолжить плановую реализацию национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области.
Как сообщили информагентству в пресс-службе областной администрации, отдельно Бочаров поручил за семь дней разработать план по поддержке волгоградской экономики.
— Поставлена задача с учетом принятых на федеральном уровне решений по поддержке экономики России в недельный срок сформировать и представить единый региональный план действий в экономической сфере по всем отраслям и сферам жизнедеятельности, включающий меры поддержки отдельных, наиболее пострадавших отраслей, и провести необходимые бюджетные согласования, — сообщают в администрации Волгоградской области.