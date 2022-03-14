Политика

Бочаров поручил за 7 дней разработать план действий в сфере экономики

Политика 14.03.2022 10:12
14.03.2022 10:12


Губернатор Волгоградской области утром 14 марта по традиции провел оперативное совещание с руководителями профильных ведомств. На этот раз, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу обладмина, речь шла о дальнейших действиях в экономической сфере по всем отраслям. 

Начиная  оперативное совещание, Андрей Бочаров напомнил, что в условиях новых санкций, которые незаконно вводятся в отношении России США и другими странами сегодня принимаются меры по сохранению социально-экономической стабильности и развитию реального сектора экономики. В Волгоградской области организована деятельность рабочих групп по всем основным отраслям и сферам жизнедеятельности. В каждом муниципальном образовании региона сформированы под началом глав оперативные штабы. 

— В ходе проведения рабочих встреч с представителями отраслей экономики Волгоградской области, с главами муниципальных образований, с экспертами, с общественностью формируются предложения по купированию новых вызовов и угроз и вырабатываются решения по продолжению реализации проектов развития Волгоградской области, — сказал Андрей Бочаров.

Глава региона  заявил, что основное внимание уделяется обеспечению условий для продолжения стабильной работы предприятий и организаций Волгоградской области, организации бесперебойных поставок продуктов и товаров первой необходимости, сохранению кооперационных и логистических цепочек, стабильному финансированию текущей деятельности и инвестиционных проектов, импортозамещению, контролю за ценами и соблюдением трудового законодательства, обеспечению занятости.

По итогам совещания Андрей Бочаров перечислил дополнительные задачи, стоящие перед экономическим сектором: 

  •  принимать исчерпывающие меры с целью выполнения намеченных планов и программ отраслевого развития, в том числе планов по импортозамещению и государственной поддержке предприятий и организаций региона;
  • обеспечивать постоянный контроль за ценообразованием и бесперебойными поставками продуктов и товаров первой необходимости;
  • продолжить реализацию всех запланированных мер социальной поддержки жителей Волгоградской области;  
  • на постоянной основе осуществлять мониторинг и прогнозирование уровня занятости как в целом по отраслям, так и в разрезе конкретных системообразующих предприятий и организаций;
  • предусмотреть возможность опережающей переподготовки и организации дополнительного обучения работников, занятых в различных отраслях и сферах, на более востребованные в новых экономических условиях специальности;
  • обеспечить внедрение отечественного программного обеспечения в работу органов власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций всех отраслей и сфер жизнедеятельности;
  • продолжить плановую реализацию национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области.

Как сообщили информагентству в пресс-службе областной администрации,  отдельно Бочаров поручил за семь дней разработать план по поддержке волгоградской экономики.

— Поставлена задача с учетом принятых на федеральном уровне решений по поддержке экономики России в недельный срок сформировать и представить единый региональный план действий в экономической сфере по всем отраслям и сферам жизнедеятельности, включающий меры поддержки отдельных, наиболее пострадавших отраслей, и провести необходимые бюджетные согласования, — сообщают в администрации Волгоградской области. 

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