Бочаров поручил за 7 дней разработать план действий в сфере экономики

Губернатор Волгоградской области утром 14 марта по традиции провел оперативное совещание с руководителями профильных ведомств. На этот раз, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу обладмина, речь шла о дальнейших действиях в экономической сфере по всем отраслям.

Начиная оперативное совещание, Андрей Бочаров напомнил, что в условиях новых санкций, которые незаконно вводятся в отношении России США и другими странами сегодня принимаются меры по сохранению социально-экономической стабильности и развитию реального сектора экономики. В Волгоградской области организована деятельность рабочих групп по всем основным отраслям и сферам жизнедеятельности. В каждом муниципальном образовании региона сформированы под началом глав оперативные штабы.

— В ходе проведения рабочих встреч с представителями отраслей экономики Волгоградской области, с главами муниципальных образований, с экспертами, с общественностью формируются предложения по купированию новых вызовов и угроз и вырабатываются решения по продолжению реализации проектов развития Волгоградской области, — сказал Андрей Бочаров.

Глава региона заявил, что основное внимание уделяется обеспечению условий для продолжения стабильной работы предприятий и организаций Волгоградской области, организации бесперебойных поставок продуктов и товаров первой необходимости, сохранению кооперационных и логистических цепочек, стабильному финансированию текущей деятельности и инвестиционных проектов, импортозамещению, контролю за ценами и соблюдением трудового законодательства, обеспечению занятости.

По итогам совещания Андрей Бочаров перечислил дополнительные задачи, стоящие перед экономическим сектором: