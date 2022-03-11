



В Волгограде открылся офис IT-компании «Такском» — разработчика сервисов для электронного документооборота (ЭДО) с государственными органами и контрагентами, аккредитованного удостоверяющего центра (УЦ) и оператора фискальных данных (ОФД).

Теперь организации и индивидуальные предприниматели Волгоградской области могут при личном визите в офис «Такском» получить консультацию по интересующим продуктам и услугам компании, выбрать и оформить тарифный план на сервисы для ЭДО, заключить договор на подключение к ОФД, приобрести оборудование для торговли с использованием онлайн-касс и для работы с маркировкой товаров, воспользоваться услугами по настройке, диагностике и ремонту техники.

Сергей Филатов, руководитель офиса «Такском» в Волгограде: «Открытие офиса в Волгограде позволит нам вживую общаться с клиентами, ведущими бизнес в регионе, причём не только крупным бизнесом, но и малым и средним предпринимательством. Для каждого сегмента бизнеса мы готовы предложить выгодные и гибкие решения под любые задачи и бюджет. Нам важно на месте получать обратную связь от клиентов, узнавать об их потребностях и проблемах, благодаря чему мы можем более эффективно развивать наши сервисы».

В 2022 году всё больше и больше отчётов в госорганы необходимо сдавать в электронном виде. Это требование касается не только предприятий, где работает более 10 или 25 человек, но и распространяется на отдельные виды отчётов. Например, бухгалтерскую отчётность в текущем году нужно сдавать уже только через оператора ЭДО или сайт ФНС.





решения для электронной отчётности в государственные органы. Компания предлагает несколько решений на выбор для отправки электронных отчётов в ФНС, ПФР, Росстат и другие контролирующие органы: в форматах программы для ПК, онлайн-кабинета и сервиса, встраиваемого в 1С. Линейка тарифных планов на электронную отчётность разработана таким образом, что любые ИП, организации, бюджетные учреждения, группы компаний и налоговые представители смогут выбрать оптимальный для себя вариант. «Такском» с 2000 года разрабатывает и внедряет в организацияхКомпания предлагает несколько решений на выбор для отправки электронных отчётов в ФНС, ПФР, Росстат и другие контролирующие органы: в форматах программы для ПК, онлайн-кабинета и сервиса, встраиваемого в 1С. Линейка тарифных планов на электронную отчётность разработана таким образом, что любые ИП, организации, бюджетные учреждения, группы компаний и налоговые представители смогут выбрать оптимальный для себя вариант.

Обязательным становится не только электронный документооборот с госорганами, но и с контрагентами. Этому способствует развитие систем маркировки и прослеживаемости товаров. Так, если компания участвует в обороте маркируемых товаров (сигарет, шин, духов, обуви и т.д.), то она должна использовать ЭДО и обмениваться УПД и счетами-фактурами только в электронном виде.

«Наша компания предлагает комплексные решения для работы с системой маркировки. ОФД «Такском» передаёт кассовые чеки в ФНС в режиме онлайн, а коды маркировки — в систему «Честный ЗНАК». С помощью наших сервисов для ЭДО предприниматель сможет обмениваться электронными УПД с контрагентами, при этом информация о смене владельца товаров будет передаваться в систему маркировки. Мы также оказываем услуги по регистрации в «Честном ЗНАКЕ», заказу марок и печати кодов маркировки. С нашей помощью можно зарегистрировать онлайн-кассу в ФНС и поменять фискальный накопитель. В офисе «Такском» в Волгограде бизнес сможет приобрести и необходимое оборудование для торговли и работы с маркировкой: ККТ, фискальные накопители, принтеры этикеток, сканеры штрихкодов и многое другое», — комментирует Сергей Филатов.

начать работу с электронными документами стоит уже сейчас. К тому же, по плану ФНС до конца 2024 года в электронный вид должны перейти 95% счетов-фактур и 70% накладных. Поэтомустоит уже сейчас.

«Такском» активно участвует в пилотных проектах с ФНС, Минтрансом России и другими госорганами по переводу новых типов документов в электронный вид. Уже сейчас в решениях компании реализована возможность работать с кадровыми документами, документами по прослеживаемости партий импортных товаров, электронными транспортными накладными (ЭТрН).

электронными подписями. В мае 2021 года Удостоверяющий центр «Такском» получил аккредитацию согласно новым правилам 63-ФЗ и готов оказать бизнесу помощь в получении электронной подписи в ФНС России. А существенно сократить время на получение ЭП на руководителя организации возможно, воспользовавшись услугой компании «Такском» по онлайн-подаче заявки на электронную подпись с проверкой данных в ФНС. Не стоит забыть и то, что юридически значимый электронный документооборот невозможен без заверения документовВ мае 2021 года Удостоверяющий центр «Такском» получил аккредитацию согласно новым правилам 63-ФЗ и готов оказать бизнесу помощь в получении электронной подписи в ФНС России. А существенно сократить время на получение ЭП на руководителя организации возможно, воспользовавшись услугой компании «Такском» по

Адрес офиса «Такском» в Волгограде: ул. Рокоссовского, д. 32А, оф. 302 Телефон: 7 (844) 261-36-04 E-mail: volgograd@taxcom.ru