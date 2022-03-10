Расследования

В Волгограде завершились прения сторон по делу Мелконяна и его родственников

Расследования 10.03.2022 15:25
10.03.2022 15:25


Сегодня в Центральном районном суде Волгограда завершились прения сторон по уголовному делу об убийстве отца школьницы Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, последним свою позицию озвучили Арман Смбатян и его защитник. Адвокат попросил оправдать Смбатяна из-за отсутствия в его действиях состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 
Смбатян прочитал свою позицию с листка, а после того, как представитель гособвинения выразила сожаление, что никто из подсудимых не раскаялся и не осознал содеянное, парировал, что это личные выводы прокуратуры и Следственного комитета. Стороны воспользовались в суде своим правом на реплику. В свою очередь Арсен Мелконян заявил, что сожалеет, но смерть Гребенюка стала случайностью, которую никто не хотел и не ожидал. 
Фрагмент сегодняшних прений - в видеоматериале.


Напомним, дело об убийстве отца школьницы после ссоры в родительском чате рассматривается в Центральном районном суде Волгограда с 2021 года. На скамье подсудимых – Арсен Мелконян, его сестра Анна и ее муж Арман Смбатян. 
Гособвинение на прениях сторон запросил для Арсена Мелконяна 13 лет колонии строгого режима, его сестры Анны Мелконян - 7 лет колонии строгого режима, а ее мужу Арману Смбатяну - 10 лет колонии строгого режима.  Свою вину они не признают.
Члены семьи обвиняются по нескольким статьям УК РФ. Арсен Мелконян публично нанес удары по голове отцу школьницы Роману Гребенюку, тот потерял сознание и через несколько дней скончался. Следствие считает подстрекателем силового метода выяснения отношений Анну Мелконян, оскорбившуюся сообщениями в родительском чате. Она, по версии следователей, подговорила мужа и брата отомстить Роману. 
Фото и видео объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

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