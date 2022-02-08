



Завершено судебное следствие по нашумевшему уголовному делу об убийстве в Волгограде отца школьницы Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, стороны переходят к прениям сторон. Они назначены на 15 февраля.

Подсудимые высказались относительно заявленных потерпевшими гражданских исков о взыскании компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба. Арсен Мелконян и его защитник ходатайствовали об оставлении исков без рассмотрения, полагая, что они подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Анна Мелконян и ее муж Арман Смбатян исковые требования не признали.

Органами следствия Арсен Мелконян обвиняется в том, что 23 октября 2020 года он, находясь в помещении банка, в ходе возникшего конфликта умышленно нанес несколько ударов волгоградцу Роману Гребенюку в область головы. В результате пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, он скончался. Арсену Мелконяну инкриминируется ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), а также ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Его сестра Анна Мелконян обвиняется по ч. 4, ч.5 ст. 33 ч.3 ст.30 п. "д" ч.2 ст. 111 УК РФ (подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 4 ст. 33 п.п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. А ее мужу предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, п. "д" ч.2 ст.111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа Армана Смбатяна отомстить обидчику. Супруг женщины днем 23 октября приехал к месту работы потерпевшего, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча всё же состоялась, но к тому моменту обвиняемая уже уговорила своего брата выступить исполнителем преступного замысла. Последний в отделении банка без объяснения причин нанес мужчине несколько ударов по голове. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице. Женщина свою вину полностью отрицает, а ее брат признает частично.



