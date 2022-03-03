Расследования

«Била за то, что плакал»: 21-летняя детоубийца получила срок в Волгограде

Расследования 03.03.2022 16:11
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03.03.2022 16:11


Сегодня Волгоградский областной суд огласил приговор 21-летней жительнице Дубовки, которая избила до смерти своего трехмесячного сына. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщину приговорили к 11 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

В суде установили, что мать с 29 августа 2020 года на протяжении нескольких дней систематически избивала своего ребенка. Причиной агрессии, направленной в адрес беззащитного малыша, стал его постоянный плач. Смертельными для мальчика, как установили следователи, стали остервенелые удары по голове, нанесенные матерью ребенку 2 сентября 2020 года.  

Жительницу Дубовки признали виновной в причинении средней тяжести вреда здоровью и убийстве малолетнего с особой жестокостью (ч.2 ст.105 УК РФ, ч.2 ст.112 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Известно, что на суде детоубийца полностью признала вину. 

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