Политика

Александр Струков об указах Путина о признании ДНР и ЛНР: «Я горжусь этим решением»

Политика 21.02.2022 23:50
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21.02.2022 23:50


Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин после обращения к россиянам на церемонии в Кремле в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Трансляция церемонии, в которой принимали участие главы ЛНР и ДНР, из Кремля велась телеканалом "Россия-24". 

Президент, в частности, заявил (цитата Интерфакс):

— Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное Собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины". "Все эти годы (Россия) настойчиво и терпеливо боролась за исполнение резолюций СБ ООН 2202 от 17 Февраля 2015 года, закрепивших Минский комплекс мер от 12 февраля 2015 года по урегулированию ситуации на Донбассе. Все тщетно.

В Волгоградской области за церемонией следили сотни тысяч человек, как и в других регионах России. С восторгом и гордостью воспринял решение Владимира Путина председатель Волгоградской городской организации Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, ветеран военной службы, полковник в отставке Александр Дмитриевич Струков. 

— Я, конечно, немного возбужден. Тем более – смотрю, что в Донецке сейчас гремит праздничный салют по случаю указа, —  прокомментировал Александр Струков решение главы государства ИА "Высота 102". —  Откровенно говоря, я давно ждал и был у верен, что так и будет. Что будет подписан этот указ. Как правильно и мудро поступил наш президент и главнокомандующий! Он ведь не просто сделал спонтанное заявление, он провел исторический экскурс, начиная испокон веков! Обстановку, которая сегодня создалась в республиках, не назовёшь иначе как геноцид. Причем неприкрытый геноцид и трагедия дружественного нам народа. Столько у нас точек соприкосновения с этими людьми (жителями ЛНР и ДНР, - Прим.ред.). У нас с ними граница одна! Что касается санкций? Мы, ветераны, их нисколько не боимся. Наш народ выстоял в войну, отстроил заново Сталинград и эти трудности преодолеем. А вам, молодым, еще растить детей под мирным небом.

Авторитет нашего лидера, президента Владимира Путина, сегодня, я уверен, стал еще более высоким. Я очень горжусь этим решением и уверен, что эти шаги стабилизируют горячие головы и собьют настрой на конфликты.

Мы видели сегодня, как очень эмоционально и по-матерински тепло, доходчиво выступала Матвиенко. Я уверен, что будут обогреты и одеты все люди из ДНР и ЛНР. Всё мы одолеем. Россия всегда славилась своей гостеприимностью.

Я внимательно смотрю сейчас прямой эфир телеканала. И, знаете, меня берет гордость! Путин Владимир Владимирович на века войдет в нашу историю. Я горжусь нашими вооруженными силами. Посмотрите, как мы молниеносно решили проблему в Казахстане. И здесь решим!

Фото: Александр Куликов

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