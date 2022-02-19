Водитель электрокара Tesla утроил массовое ДТП в центре Волгограда











Массовое ДТП с участием электрокара Tesla произошло сегодня ночью в Центральном районе Волгограда. Есть пострадавший. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, 38-летний водитель автомобиля Tesla 2017 года выпуска устроил ДТП на пересечении улицы Комсомольская и проспекта Ленина.

По предварительной информации, электрокар проехал на красный сигнал светофора и врезался в кроссовер «LADA XRAY», который двигался по проспекту Ленина в сторону улицы Порт-Саида. От удара автомобиль Tesla откинуло на Hyundai Solaris, который стоял на светофоре. В результате тройного столкновения пострадал 30-летний пассажир кроссовера. Его доставили в 25-ю больницу с сотрясением головного мозга.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



