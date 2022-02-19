Водитель электрокара Tesla утроил массовое ДТП в центре Волгограда

Происшествия 19.02.2022 11:50
0
19.02.2022 11:50
Массовое ДТП с участием электрокара Tesla произошло сегодня ночью в Центральном районе Волгограда. Есть пострадавший. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, 38-летний водитель автомобиля Tesla 2017 года выпуска устроил ДТП на пересечении улицы Комсомольская и проспекта Ленина.
По предварительной информации, электрокар проехал на красный сигнал светофора и врезался в кроссовер «LADA XRAY», который двигался по проспекту Ленина в сторону улицы Порт-Саида. От удара автомобиль Tesla откинуло на Hyundai Solaris, который стоял на светофоре. В результате тройного столкновения пострадал 30-летний пассажир кроссовера. Его доставили в 25-ю больницу с сотрясением головного мозга.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
В Волгограде пьяный водитель КамАЗа чуть не снес трубу теплотрассы19.02.2022 12:16
Происшествия 19.02.2022 12:16
Водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом в Волгограде19.02.2022 10:41
Происшествия 19.02.2022 10:41
Три человека пострадали в лобовом ДТП с такси в Волгограде19.02.2022 10:29
Происшествия 19.02.2022 10:29
Школьника в Волгограде ранили на уроке из пневматической винтовки19.02.2022 08:47
Происшествия 19.02.2022 08:47
Электричка сбила молодого парня на Мамаевом кургане в Волгограде18.02.2022 18:11
Происшествия 18.02.2022 18:11
Пробка парализовала Первую продольную в Волгограде из-за жесткого ДТП18.02.2022 18:10
Происшествия 18.02.2022 18:10
Три человека пострадали в лобовом ДТП в Волгоградской области18.02.2022 10:13
Происшествия 18.02.2022 10:13
Водитель «Нивы» переехал дорогу Audi TT в Волгограде (ВИДЕО)17.02.2022 19:52
Происшествия 17.02.2022 19:52
Под Волгоградом врачи спасают 2-летнюю девочку17.02.2022 15:08
Происшествия 17.02.2022 15:08
В гаражах на юге Волгограда найдено тело 33-летнего мужчины17.02.2022 14:44
Происшествия 17.02.2022 14:44
Два катера с топливом затонули в Сарептском затоне в Волгограде17.02.2022 14:36
Происшествия 17.02.2022 14:36
Автобус №65 протаранил «Ниву» в Волгограде, парализована ул. Историческая17.02.2022 14:34
Происшествия 17.02.2022 14:34
Мертвого мужчину нашли в палате психбольницы в Волгоградской области17.02.2022 10:55
Происшествия 17.02.2022 10:55
В Волжском элитный внедорожник протаранил «Жигули»17.02.2022 10:30
Происшествия 17.02.2022 10:30
Пять автомобилей сгорели за сутки в Волгоградской области17.02.2022 10:23
Происшествия 17.02.2022 10:23
Реклама