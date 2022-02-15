Борьба с коррупцией

В Волгограде затягивается суд над организатором аферы с ликвидацией свалок

Борьба с коррупцией 15.02.2022 19:38
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15.02.2022 19:38




Центральный районный суд Волгограда в четвертый раз отложил заседание по делу Михаила Калонкина, обвиняемого в организации мошенничества в особо крупном размере при освоении бюджетных средств, выделенных на ликвидацию свалок. Судья Марина Третьякова удовлетворила ходатайство подсудимого, попросившего о дополнительном ознакомлении с материалами дела, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
До отложения дела Калонкин и его адвокат заявили ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору – по их мнению, следствие допустило процессуальные нарушения, препятствующие рассмотрению. Суд не усмотрел оснований для удовлетворения просьбы.

Следующее заседание назначено на 10 марта. Предыдущие откладывались из-за занятости адвоката Калонкина на другом процессе и болезни судьи.
Напомним, Михаила Калонкина обвиняют в том, что при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области был похищен 121 миллион рублей под видом якобы сделанных работ. Ранее суд вынес приговор остальным участникам преступной схемы: директору ГКУ «ДВС» Михаилу Ситникову, руководителю ООО «Гринлайт» Александру Фирсову и экс-председателю облкомприроды Виталию Сазонову.
Между тем, в настоящее время правоохранители занимаются расследованием других афер при ликвидации свалок в Камышине, Дубовке и Урюпинске, где, по версии следствия, деньги были похищены по такой же схеме, как и в Среднеахтубинском районе.
Фото, видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

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